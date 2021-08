Sowohl der DAX wie auch der MDAX sind mit Verlusten in die Woche gestartet. Das Rekordhoch vom Freitag musste der deutsche Leitindex wieder abgeben. Unter anderem drückten enttäuschende Daten aus Asien und dort insbesondere aus China auf die Stimmung. Im DAX dominierten daher am Montag auch die roten Vorzeichen.Die chinesischen Konjunkturdaten zum Einzelhandel und zur Lage der Industrie fielen schwächer aus als erwartet. Auch die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus vor allem in Japan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...