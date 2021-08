Mainz (ots) - Wenn die Reaktion auf die Entscheidung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur Corona-Impfung für alle Kinder ab 12 Jahren ein "Endlich!" ist, dann nicht nach dem Motto: Endlich gibt die Stiko dem Druck der Politik nach. Denn das war und ist der falsche Ansatz. Die Unabhängigkeit der Expertenkommission muss jederzeit respektiert werden, erst recht, wenn es um Kinder geht, deren Organismus auf die Gabe von Medikamenten oder Impfstoffen anders reagiert als der von Erwachsenen. Deshalb muss es heißen: Endlich haben die Wissenschaftler genügend aussagekräftige Daten, um Nutzen und Risiko einer Corona-Impfung für Kinder ab 12 Jahren seriös bewerten und eine Empfehlung geben zu können. Denn nur so machen sie sich in der hitzigen und auch oft unsachlich geführten Diskussion ums Impfen nicht angreifbar. Sorgfalt geht vor Schnelligkeit, auch wenn angesichts des neuen Schuljahres, in dem ohne hohe Impfquote wieder Quarantäne und Wechselunterricht drohen, eine frühere Empfehlung hilfreich gewesen wäre. Wenn Kinder ab 12 und Jugendliche oder deren Eltern den Piks wollten, war er nach Absprache mit dem (Kinder-)Arzt, in Impfzentren oder bei Sonderimpfaktionen schon vorher für alle möglich, nicht nur für die empfohlene Risikogruppe. In der vergangenen Woche waren schon mehr als eine Million Kinder erstgeimpft - das entspricht 22,5 Prozent der 12- bis 17-Jährigen. Jetzt müssen es mehr werden, müssen die Länder und Kommunen Gas geben: mit Aktionen an Schulen, niederschwelligen Angeboten und mit einer Info-Kampagne in einer Sprache und auf Plattformen, die von den Jungen genutzt werden.



