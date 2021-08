Frankfurter Rundschau (ots) - Der Westen hat keinen Plan B. Den USA, Großbritannien und Deutschland scheint es zwar noch zu gelingen, ihre Staatsangehörigen und einige Tausend Ortskräfte auszufliegen. Aber auf die schlechteste aller Entwicklungen in Afghanistan sind die Alliierten nicht vorbereitet. Sie haben mit dem Rückzug des Militärs nicht nur das entscheidende Machtmittel aus der Hand gegeben, sie wissen auch nicht, was sie nun erreichen können und wollen. Und bisher erwecken die Taliban auch nicht den Eindruck, als wollten sie die finanziellen Hilfen des Westens im Gegenzug von Konzessionen in Anspruch nehmen. Sie haben den Taliban also nichts mehr entgegenzusetzen. Für die Folgen werden vor allem Afghaninnen und Afghanen teuer bezahlen. Die Taliban werden Frauen und allen, die die gestürzte Regierung oder die Staaten des internationalen Bündnisses unterstützten, das Leben sehr schwer machen.



