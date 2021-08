Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Abu Dhabis Weltbewegung für frühkindliche Entwicklung (World Early Childhood Development Movement, WED Movement) hat eine neue Initiative ins Leben gerufen, die globale Experten zusammenbringt, um innovative und umsetzbare Lösungen zu entwickeln, die Abu Dhabis Vision einer führenden Rolle in der frühkindlichen Entwicklung fördern.Die WED-Bewegung wurde Anfang dieses Jahres unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vorsitzender des Kronprinzengerichts von Abu Dhabi und Vorsitzender der Abu Dhabi Early Childhood Authority (ECA), gegründet. Im Rahmen der ECA nutzt WED Movement das Fachwissen einer multidisziplinären Gruppe von 21 Experten für die frühkindliche Entwicklung, die eine Mischung aus Akademikern, Fachleuten aus dem Gesundheitswesen, politischen Entscheidungsträgern, Spezialisten für Kindermedien und -unterhaltung, globalen Wirtschaftsführern und technischen Beratern darstellen. Die Experten kommen aus mehreren weltweit anerkannten Institutionen wie UNICEF, Weltbank, UNESCO und Harvard University sowie aus einer Reihe globaler Unternehmen der Technologie- und Unterhaltungsbranche.Die Teilnehmer arbeiten in einer von drei Breakthrough Working Groups (BWGs), die sich jeweils auf einen speziellen und wichtigen Aspekt der Entwicklung der geistigen, körperlichen und kognitiven Fähigkeiten von Kindern in den ersten Lebensjahren, von der Schwangerschaft bis zum Alter von 8 Jahren, konzentrieren. Die BWGs konzentrieren sich auf emotionales Wohlbefinden und soziale Interaktion, technische Menschlichkeit für Kinder und den Lebensstil des 21. Jahrhunderts.Bis heute haben die BWGs fast 100 strategische Planungsvorträge gehalten und sich mit mehr als 65 Eltern, Kindern, Lehrern und ECD-Experten in den Vereinigten Arabischen Emiraten getroffen, um eine Reihe innovativer Lösungen zu entwickeln, die die ganzheitliche gesunde Entwicklung der Kleinkinder in Abu Dhabi fördern. Diese Lösungen werden auch Eltern und Betreuer dabei unterstützen, einige der häufigsten Herausforderungen in den ersten Jahren des Wachstums und der Entwicklung von Kindern zu bewältigen. Zu den Ergebnissen dieser Vorträge gehören politische Empfehlungen, die Schaffung spezifischer Programme und Initiativen, die Entwicklung von Produkten sowie Leitlinien zur Lösung der ermittelten Probleme.Die Teammitglieder arbeiten direkt mit einer Reihe von staatlichen und sozialen Einrichtungen zusammen, darunter das Abu Dhabi Department of Community Development, das Abu Dhabi Department of Health, das Abu Dhabi Department of Education and Knowledge und die Zayed Higher Organization for People of Determination. Sie haben auch unabhängige Untersuchungen zu Themen wie Bildschirmzeit von Kindern, Technologienutzung im Haushalt, Spielzeit und soziale Interaktion in Auftrag gegeben.Die WED-Bewegung und die Arbeit der BWGs spiegeln das Engagement von Abu Dhabi wider, seine Vision zu verwirklichen, in bahnbrechende Innovationen in der frühkindlichen Entwicklung zu investieren, um eine Generation bewusster Jugend heranzuziehen, die über das Wissen und die Fähigkeiten verfügt, sich an die sich schnell verändernden gesellschaftlichen Herausforderungen anzupassen und zum Aufbau einer besseren Gesellschaft beizutragen. Die BWGs sollen eine wichtige Rolle dabei spielen, das erforderliche Maß an Innovation voranzutreiben und gleichzeitig dazu beitragen, Abu Dhabi als weltweites Vorbild für herausragende Leistungen in der frühkindlichen Entwicklung zu etablieren und zu fördern.Die BWGs arbeiten unter der Leitung von Cecilia Vaca Jones, geschäftsführender Direktorin der Bernard van Leer Foundation und Vorsitzende der BWG, zusammen mit Seiner Exzellenz Omar Saif Ghobash, stellvertretender Minister für kulturelle Angelegenheiten im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit der VAE (MoFAIC) und Ko-Vorsitzender der BWG.Die Vorsitzende Cecilia Vaca-Jones sagte: "Dieser Ansatz der Breakthrough Working Group ermöglicht es uns, auf eine globale Gruppe von Weltklasse-Experten für frühkindliche Entwicklung zurückzugreifen, die eine einzige Aufgabe und einen einzigen Schwerpunkt haben: Abu Dhabi dabei zu helfen, das bestmögliche Umfeld zu schaffen, um unseren Kindern die Chancen im Leben zu geben, die jeder Einzelne verdient. Und diese neuen Programme, Strategien und Initiativen, die wir hier zu Hause entwickeln, können zu Modellen für die frühkindliche Entwicklung werden, die in anderen Ländern der Welt übernommen werden.Die BWGs recherchieren und bewerten derzeit Probleme und mögliche Lösungen zu den folgenden Themen:- Emotionales Wohlbefinden und soziale Interaktion: Es soll ein Ökosystem geschaffen werden, das dazu beiträgt, die emotionalen Stämme von Kindern, Eltern und Betreuungspersonen zu reduzieren und gleichzeitig kontinuierliche Interaktionen mit Kindern zu fördern, die ihnen helfen, wichtige soziale Interaktionsfähigkeiten schon in jungen Jahren zu entwickeln.- Tech Humanity für Kinder: Es wird untersucht, wie sichergestellt werden kann, dass Kinder auf die rasant wachsende Bedeutung der Technologie in ihrem Leben vorbereitet sind und sich der Risiken bewusst sind und davor geschützt werden, damit sie die vielen Vorteile, die diese neuen Technologien bieten, optimal nutzen können.- Lebensstil des 21. Jahrhunderts: Förderung eines Abu Dhabi-weiten Umfelds, das einen besseren Lebensstil zu Hause, in der Schule und in der Gemeinde fördert und die körperliche und geistige Gesundheit der Kinder unterstützt.Ko-Vorsitzender S.E. Omar Saif Ghobash sagte: "Diese Themen stellen sowohl Herausforderungen als auch Chancen für die Förderung der frühkindlichen Entwicklung nicht nur in Abu Dhabi, sondern in den gesamten Vereinigten Arabischen Emiraten und weltweit dar. Mit Hilfe dieses Expertenteams und des BWG-Ansatzes werden wir versuchen, empfehlenswerte Programme, Strategien und Initiativen zu entwickeln, die sich im gesamten Ökosystem der frühkindlichen Entwicklung positiv auf unsere Kinder auswirken können, einschließlich der Eltern und Betreuer, der Wissenschaft, der politischen Entscheidungsträger, der sozialen Unterstützungsgruppen und des Privatsektors".Dr. Nikki Martyn, Programmleiterin für frühkindliche Studien an der Universität von Guelph-Humber und Mitglied einer der BWGs, sagte: "Die Teilnahme an der WED-Bewegung ist eine wirklich einzigartige Gelegenheit, die Erkenntnisse und Erfahrungen von Experten für frühkindliche Entwicklung aus der ganzen Welt zu nutzen und Initiativen und Empfehlungen zu entwickeln, die schnell umgesetzt werden können und den Kindern in Abu Dhabi direkt zugute kommen. Längerfristig hoffen wir, dass die Ergebnisse der Arbeit der WED-Bewegung Kindern auf der ganzen Welt zugute kommen."