Berlin/Kabul (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu AfghanistanDie Bundesregierung wird erklären müssen, warum sie nicht darauf drängte, die politische wie moralische Katastrophe in Afghanistan zu verhindern. Indem sie an der Spitze der EU Verantwortung übernahm, indem Deutschland und die EU mit den USA darüber verhandelten, dass diese ihre benötigten Fähigkeiten einer europäischen Afghanistan-Operation beisteuerten.Die Bundeswehr sei nicht für solche Einsätze ausgerüstet, melden sich vor allem CDU und SPD dieser Tage zu Wort. Da bleibt nur zu fragen: Ja bitte, wer hat denn die vergangenen Jahre dieses Land regiert? Seit 2005 die CDU, die SPD seit 2013! Wer anders hätte denn in dieser Zeit die Bundeswehr so ausstatten können und sollen, dass sie Einsätze wie den in Afghanistan auch bewältigen kann?Vor Schuldzuweisungen müssen Bundesregierung und Opposition in diesen Tagen erst einmal nach Gründen für das eigene Totalversagen suchen.