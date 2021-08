DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

New Yorker Konjunkturindex fällt im August

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im August stärker gesunken als erwartet. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts verringerte sich auf 18,3. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 29,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei 43,0 gelegen.

SEC und EZB arbeiten bei Beaufsichtigung von Wertpapier-Swaps zusammen

Die US-Aufsichtsbehörde SEC und die EZB haben sich am Montag auf eine Zusammenarbeit bei der Beaufsichtigung von Wertpapier-Swaps geeinigt. Es sei ein "Memorandum of Understanding" vereinbart worden, um sich zu konsultieren, zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen bei der Beaufsichtigung, Durchsetzung und Überwachung von bestimmten Wertpapier-Swap-Händlern und wichtigen Teilnehmern an Wertpapier-Swaps, die bei der SEC registriert sind und von der EZB beaufsichtigt werden, teilte die SEC in einer Pressemitteilung mit.

Scholz will Corona-Schulden mit Wachstum relativieren

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass Deutschland mit Wirtschaftswachstum seine Staatsverschuldung nach der Corona-Krise wieder deutlich senken kann. "Wir werden mit wirtschaftlichem Wachstum in die Lage kommen, die Kredite und Schulden zu relativieren, die wir jetzt aufgenommen haben", sagte er. "Die Staatsverschuldung ist jetzt prozentual zur Wirtschaftsleistung geringer am Ende der Krise als nach der letzten, und deshalb brauchen wir knapp zehn Jahre, um das wieder hinzukriegen."

Wirtschaftsministerium: Gebäudesektor verfehlt weiterhin Klimaziele

Das Bundeswirtschaftsministerium hat eingeräumt, dass der Gebäudesektor trotz geplanter zusätzlicher Klimaschutzausgaben die Treibhausminderungsziele weiterhin verfehlen wird. Der Expertenrat für Klimafragen sei in seiner Bewertung des geplanten Sofortprogramms Gebäude zum Ergebnis gekommen, dass die Annahmen und Bewertungen des vom Wirtschafts- und Bauministeriums vorgelegten Programms "tendenziell überschätzt werden", erklärte das Wirtschaftsministerium. In einem nächsten Schritt müssen jetzt die Ressorts gemäß Klimaschutzgesetz über das weitere Vorgehen beraten, so das Ministerium

Studie: Deutschland vor größtem CO2-Anstieg seit 1990

Die Umwelt-Denkfabrik Agora Energiewende erwartet, dass Deutschland in diesem Jahr vor dem größten Anstieg von Treibhausgasemissionen seit 1990 steht. Der Anstieg des Kohlendioxidausstoßes würde sich voraussichtlich auf 47 Millionen Tonnen gegenüber 2020 belaufen, so die Berechnungen von Agora Energiewende, die auf einer Analyse der Emissionsdaten von Energiewirtschaft, Gebäuden, Verkehr, Industrie und Landwirtschaft im ersten Halbjahr 2021 basieren.

Maas: Haben Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt

Außenminister Heike Maas (SPD) hat eingeräumt, dass Deutschland die Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt habe. Deutschland werde alles in seiner Macht stehende tun, um nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan zu holen, erklärte Maas.

Laschet: Afghanistan ist das "größte Debakel" der Nato

CDU-Chef Armin Laschet sieht den Sieg der Taliban in Afghanistan als das "größte Debakel, das die Nato seit ihrer Gründung erleidet". Nun sei die "Zeit der Rettung", um die deutschen Staatsbürger und die afghanischen Ortkräfte sowie bedrohte afghanische Politikerinnen, Menschenrechtsaktivistinnen und Journalistinnen aus dem Land zu bringen. Auch müssten die Flüchtlingslager in der Region finanziell großzügig ausgestattet werden, damit diese afghanischen Flüchtlinge aufnehmen und eine Flüchtlingskrise wie im Jahr 2015 verhindert werde, so der CDU-Kanzlerkandidat.

EU-Außenminister beraten am Dienstag über Lage in Afghanistan

Die Außenminister der Europäischen Union beraten am Dienstag über die Lage in Afghanistan. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell teilte am Montag mit, die EU-Staaten versuchten, ihre Maßnahmen zur Evakuierung von Personal aus Afghanistan zu beschleunigen.

Scholz dringt auf schnelle Unterstützung afghanischer Nachbarländer

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat eine schnelle Unterstützung der Nachbarländer Afghanistans gefordert, um einer Flüchtlingswelle bereits dort zu begegnen. "Wir haben jetzt viele Aufgaben, die über das, was aktuell zu tun ist, hinausgehen", sagte der Bundesfinanzminister bei der Veranstaltung "Berliner Reden" von Allianz Kulturstiftung und Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Scholz mahnte an, "dass wir in dieser Lage klüger handeln als schon in früheren Situationen"

US-Soldaten töten zwei bewaffnete Männer am Flughafen Kabul

US-Soldaten haben auf dem Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul zwei bewaffnete Männer getötet. Inmitten von tausenden Menschen, die sich dort friedlich aufhielten, hätten zwei Männer ihre Waffen "auf bedrohliche Weise geschwungen", sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums am Montag. "Beide wurden getötet."

Ministerium: Afghanisches Militärflugzeug in Usbekistan abgestürzt

In Usbekistan ist nach Regierungsangaben ein afghanisches Militärflugzeug abgestürzt. "Das Militärflugzeug hat illegal die Grenze zu Usbekistan überquert. Eine Untersuchung ist im Gange", sagte Bachrom Sulfikarow, Sprecher des usbekischen Verteidigungsministeriums, der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatten usbekische Medien berichtet, dass am Sonntagabend eine Maschine in der an Afghanistan grenzenden südlichen Provinz Surchondarjo abgestürzt sei.

