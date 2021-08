Nach den starken Quartalszahlen vergangene Woche kommt am Montag die nächste Erfolgsmeldung für Disney: Der neue Film "Free Guy" aus den Disney-Studios hat am ersten Wochenende in den USA die Erwartungen an die Kino-Ticketverkäufe deutlich übertroffen. Während die Aktie des Konzerns davon nicht profitiert, legt ein Meme-Stock zu.Mit 28 Millionen Dollar Ticket-Einnahmen am Debüt-Wochenende setzte sich die Komödie mit Super-Star Ryan Reynolds in der Hauptrolle nicht nur an die Spitze der Kino-Charts, ...

