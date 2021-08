Frechen (ots) -- Bei einzelnen Mindesthaltbarkeitsdaten kann nicht ausgeschlossen werden, dass das enthaltene Hähnchenfleisch nicht durchgegart ist- Rückruf aus Gründen des vorbeugenden VerbraucherschutzesFrechen (ots) - Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Food IQ GmbH, eine Tochtergesellschaft der Lekkerland SE, das Produkt Go Fresh Wrap Kebab zurück. Hiervon betroffen sind zehn Mindesthaltbarkeitsdaten.Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das in dem Produkt enthaltene Hähnchenfleisch bei diesen Mindesthaltbarkeitsdaten nicht vollständig durchgegart ist. Infolgedessen kann eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden. Vom Verzehr wird daher dringend abgeraten.Der Rückruf umfasst die folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten:- Go Fresh Wrap Kebab, 13.08.2021- Go Fresh Wrap Kebab, 14.08.2021- Go Fresh Wrap Kebab, 15.08.2021- Go Fresh Wrap Kebab, 16.08.2021- Go Fresh Wrap Kebab, 17.08.2021- Go Fresh Wrap Kebab, 20.08.2021- Go Fresh Wrap Kebab, 21.08.2021- Go Fresh Wrap Kebab, 22.08.2021- Go Fresh Wrap Kebab, 23.08.2021- Go Fresh Wrap Kebab, 24.08.2021Andere Produkte von Go Fresh oder andere Mindesthaltbarkeitsdaten des Produkts Go Fresh Wrap Kebab sind nicht betroffen.Wir bitten Verbraucher, den Go Fresh Wrap Kebab mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten nicht zu verzehren.In den Lägern befindliche betroffene Ware ist unverzüglich durch Lekkerland gesperrt und aus dem Handel zurückgerufen worden, sodass weitere Ware nicht mehr in den Verkauf gelangen konnte.Als Unternehmen, das mit Lebensmitteln handelt, sind wir uns der besonderen Verantwortung für den Verbraucher bewusst. Lebensmittelsicherheit hat daher bei Lekkerland absoluten Vorrang. Auch unsere Lieferanten stehen in der Verantwortung. Unsere strengen Qualitätsmaßstäbe gelten ausnahmslos für jeden, der mit uns zusammenarbeitet. Trotz ständiger Qualitätskontrollen und höchster Sorgfalt bei der Produktion der Ware konnte dieser Qualitätsmangel sowohl vom Hersteller der Ware als auch von Lekkerland nicht vor der Auslieferung der Ware an die Lekkerland Kunden und die Verbraucher festgestellt werden.Über Lekkerland SEWir sind der Spezialist für den Unterwegskonsum.Lekkerland ist der Spezialist für den Unterwegskonsum. Lekkerland betreut deutschlandweit rund 63.200 Verkaufspunkte und beschäftigt 3.235 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020 betrug der Umsatz rund 8 Milliarden Euro. Außer in Deutschland ist Lekkerland in Belgien, in den Niederlanden und in Spanien aktiv. Europaweit betreute das Unternehmen 2020 rund 85.800 Verkaufspunkte und beschäftigte rund 5.000 Mitarbeiter. Der Umsatz lag bei rund 13,1 Milliarden Euro.Seit 2020 gehört Lekkerland zur REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzielte die REWE Group einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 384.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.Lekkerland.de (http://www.lekkerland.de/)Rewe-Group.com (https://www.rewe-group.com/en/startseite)Pressekontakt:PressekontaktJanine HoffeDirector Corporate CommunicationsLekkerland SEEuropaallee 57 | 50226 FrechenTel. +49 2234 1821-184Mobil +49 173 5804189janine.hoffe@lekkerland.comOriginal-Content von: Lekkerland SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51049/4995685