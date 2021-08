DJ T-Mobile prüft möglichen Daten-Diebstahl

Von Drew Fitz Gerald

NEW YORK (Dow Jones)--Die Telekom-Tochter T-Mobile US muss sich mit einem möglichen Diebstahl von persönlichen Daten ihrer mehr als 100 Millionen Kunden beschäftigen, nachdem einige Teilnehmerdaten im Internet zum Verkauf angeboten wurden. "Wir sind uns der Behauptungen bewusst, die in einem Forum gemacht wurden, und untersuchen aktiv deren Wahrheitsgehalt", sagte eine Sprecherin von T-Mobile.

Das Unternehmen lehnte es ab, Fragen über das Forum, die zum Verkauf stehenden Daten oder die mögliche Ursache des Datenlecks zu beantworten. Die mutmaßliche Datenpanne, über die zuerst die Technik-Website Motherboard von Vice berichtete, soll Namen, Adressen, Sozialversicherungsnummern und Führerscheindaten einiger Kunden betreffen. Im Juni bediente T-Mobile über 26 Millionen Postpaid-Konten rund 84 Millionen Anschlüsse, darunter Handys, mobile Hotspots und andere Geräte.

Mobilfunkanbieter führen in der Regel eine Bonitätsprüfung bei Kunden mit Postpaid-Tarifen durch, bei denen der Dienst erst nach der Inanspruchnahme in Rechnung gestellt wird. T-Mobile und seine Marke Metro bedienen weitere 21 Millionen Anschlüsse im Rahmen von Prepaid-Sprach- und Datentarifen, die keine Bonitätsprüfung erfordern.

Das Unternehmen wurde im vergangenen Jahr zum zweitgrößten Mobilfunknetzbetreiber des Landes, nachdem es die Übernahme des Rivalen Sprint abgeschlossen hatte. Das Unternehmen hat seine nationale Präsenz schnell erweitert, indem es Filialen in ländlichen Gebieten eröffnete und seine Mobilfunkausrüstung aufrüstete, um ultraschnelle Dienste der fünften Generation (5G) zu unterstützen. Der Schutz von Kundendaten war für die US-Mobilfunkanbieter, die zusammen Hunderte von Millionen Nutzer bedienen, oft eine Herausforderung. Die Federal Communications Commission hat im vergangenen Jahr vier Mobilfunkbetreiber wegen ihrer potenziellen Haftung für den falschen Umgang mit Kundenstandortdaten in Verzug gesetzt. T-Mobile erklärte, dass es die von der US-Regulierungsbehörde vorgeschlagene Strafe in dieser Angelegenheit anfechten werde.

August 16, 2021

