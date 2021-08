Die deutschen Aktien sind heute leichter in die neue Handelswoche gestartet. Bei den Einzelwerten setzte die Aktie von Varta ihren Rückgang nach den mit Ernüchterung aufgenommenen Halbjahreszahlen fort, und auch Biontech korrigiert weiter deutlich. Bei der Aktie der Lufthansa drückte die Nachricht auf die Stimmung, dass der Bund seine Beteiligung reduzieren will, und die Aktie von TUI kämpft nach den Zahlen erneut mit dem lauwarmen Sentiment und Analystenkommentaren.Die deutschen Aktien sind leichter in die neue Börsenwoche gestartet. Dies lag zum einen an ...

