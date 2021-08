Der Wochenstart der beiden Hoffnungsträger für die Eindämmung der Pandemie, CureVac und Konkurrent BioNTech, könnte nicht unterschiedlicher ausfallen. Während die Aktie des Tübingers am Montag aufgrund guter Nachrichten zwischenzeitlich regelrecht in die Höhe geschossen ist, brach die Aktie von BioNTech am Nachmittag deutlich ein. Das steckt dahinter. CureVac-Aktie mit Raketenstart in die neue Woche Mit den Zahlen für das zweite Quartal und das erste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...