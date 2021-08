Nach einem verhaltenen Auftakt in den Handelstag drehte am Nachmittag die Stimmung in New York. Der Dow Jones 30 Industrial stellte am Ende sogar ein neues Allzeithoch auf. Der Nasdaq 100 schloss am Montag nahezu unverändert mit einem Mini-Plus. Einen schweren Wochenauftakt hatte die Aktie von BioNTech.Bei 35.624 Punkten und einem Plus von 0,3 Prozent ging der US-Leitindex am Montag aus dem Handel. Am späten Nachmittag Ortszeit hatte der Index bei 35.631 Punkten ein neues Allzeithoch markiert.Größere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...