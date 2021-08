München (ots/PRNewswire) - Sich im Freien aufzuhalten und die frische Luft zu genießen, ist der ideale Weg, um den Körper zu trainieren, die Sinne zu beleben und den Geist zu beruhigen. In diesem Sommer bietet Yadea, eine führende Marke in der Branche der elektrischen Zweiräder, Outdoor-Enthusiasten ein raffiniertes Fahrerlebnis mit Hightech-Fahrzeugen, die auf ihre Leistung in verschiedenen Umgebungen und auf unterschiedlichem Terrain getestet wurden.Mit modernster Technologie, einzigartigem Design und überlegenen Sicherheitsmerkmalen erfüllt Yadea mit seinem umfangreichen Produktportfolio, das E-Motorräder, E-Mopeds, elektrische Tretroller und E-Bikes umfasst, die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Reisenden. Das Elektrofahrrad YS 500 von Yadea ist dank seines intelligenten Algorithmus zur effizienten Leistungssteigerung, des selbst entwickelten Mittelmotors, der eingebauten Dreifach-Sensortechnologie und des Smart Chips der Sportwagenklasse ideal für Outdoor-Sportler."Wir bei Yadea sind immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um das Erlebnis von Sport- und Freizeitreisen zu verbessern. Das YS 500 ist perfekt für alle, die in diesem Sommer die neueste E-Bike-Technologie nutzen wollen, um die Natur zu genießen", sagt Aska Zeng, General Manager von Yadea.Das Elektrofahrrad von Yadea verfügt über einen 350-Watt-Motor, der eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h erreicht, so dass der Benutzer schnell aufsteigen und mit der Erkundung beginnen kann. Die 13-AH-Lithium-Batterie hat eine Reichweite von 80 bis 100 Kilometern und ermöglicht es, mit Leichtigkeit neues Terrain zu entdecken und weiter als je zuvor zu fahren.Mit seinen rutschfesten 27,5-Zoll-Laufrädern und der stoßdämpfenden Vorderradfederung eignet sich das Yadea E-Bike sowohl für schwierige oder holprige Straßenverhältnisse als auch für den täglichen Pendler- und Einkaufsverkehr. Der Benutzer kann zwischen den beiden Modi - Eigenantrieb und elektrische Unterstützung - nach Belieben wechseln. Die 9-Gang-Schaltung sorgt für präzise Schaltvorgänge und eine größere Anpassungsfähigkeit an das Gelände, und die mechanischen Scheibenbremsen vorne und hinten sorgen für sicheres, knackiges Bremsen unter allen Bedingungen.Neben den E-Bikes sind auch die E-Motorräder, E-Mopeds und E-Kick-Scooter von Yadea mit branchenführender Technologie ausgestattet, wie z. B. einem erstklassigen Batteriemanagementsystem, einem vollständig intelligenten System, GPS, einer PKE-Funktion in Automobilqualität, einer Fahrzeug-Fernbedienungs-App, einer Selbstüberprüfung bei Fehlfunktionen, OTA-Upgrades und vielem mehr, was das Fahrerlebnis noch weiter verbessert.Die vielfältige und hochtechnologische Produktpalette von Yadea wird durch seine fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten ermöglicht. Im Jahr 2020 verfügte das Unternehmen über insgesamt 1.097 Patente, darunter 85 Erfindungspatente, und seine F&E-Investitionen werden 2021 voraussichtlich 150 Mio. USD übersteigen. Darüber hinaus hält sich Yadea an die höchsten Prüfstandards in der Branche, um seinen Nutzern auf der ganzen Welt ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit zu gewährleisten.Mit einer kontinuierlichen Entwicklung, die durch wissenschaftliche Forschung und einen ständigen Fokus auf die Benutzererfahrung untermauert wird, hofft Yadea, die Bedürfnisse einer Vielzahl von Outdoor-Enthusiasten mit seiner umfangreichen Produktpalette zu erfüllen - und es mehr Menschen zu ermöglichen, in diesem Sommer ihr Leben zu elektrifizieren.Informationen zu YadeaYadea ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern, einschließlich Elektromotorrädern, Elektromopeds, Elektrofahrrädern und Elektro-Kick-Scootern. Bis heute hat Yadea Produkte an 50 Millionen Nutzer in über 80 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 35.000 Einzelhändlern weltweit. Die Verkäufe von Yadea-Produkten haben dazu beigetragen, 9,07 Millionen Tonnen Benzin einzusparen und 31,06 Millionen Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden - das entspricht der Pflanzung von 31,06 Milliarden Bäumen. Mit der Mission, den Menschen zu helfen, ihr Leben zu elektrifizieren, investiert Yadea weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.Für weitere Informationen besuchen Sie unsere:Offizielle Website:https://www.yadea.de/ (https://www.yadea.de/)Facebookhttps://www.facebook.com/Yadea.Germany/ (https://www.facebook.com/Yadea.Germany/)Instagram:https://www.instagram.com/yadea.germany/ (https://www.instagram.com/yadea.germany/)Twitter:https://twitter.com/YadeaGermany (https://twitter.com/YadeaGermany)