Taipeh (ots/PRNewswire) - Da Verbraucher auf der ganzen Welt ihr Bewusstsein für die Verwendung von Schönheits- und Gesundheitsprodukten schörfen, sind Kollagenprodukte zu den beliebtesten Produkten geworden. Verschiedene Hersteller führen ihre Innovationen entsprechend der Nachfrage weiter. Nach Angaben von Research and Markets, die im Juli 2021 veröffentlicht wurden, wird der globale Kollagenmarkt im Jahr 2026 schätzungsweise 5,88 Mrd. USD erreichen. Als eine der weltweit führenden Marken für Medizinprodukte hat sich Maxigen Biotech Inc. (MBI), eine Tochtergesellschaft von TCI Co., Ltd., auf die Entwicklung von medizinischen Standard-Kollagenverbänden und regenerativer Matrix konzentriert und bietet verschiedene Produkte für postoperative Patienten an. Jetzt geht MBI hinüber, um sich auf kollagen-basierte Lebensmittel zu konzentrieren, indem es die doppelte Enzymhydrolyse verwendet, um das konzentrierteste Tripeptid - MAXI Collagen - herzustellen. Die Wirksamkeit des hochwertigsten und teuersten Kollagens ist wissenschaftlich erwiesen, und zwar binnen von 7 Tagen.



Kollagen ist das wichtigste Strukturprotein in der extrazellulären Matrix, die sich in den verschiedenen Bindegeweben des Körpers befindet. Als Hauptbestandteil des Bindegewebes ist es das am häufigsten vorkommende Protein in Säugetieren und macht 35 % des gesamten Körperproteingehalts aus. Kollagen unterstützt das Gewebe und die Elastizität der Haut. Durch das Wachstums des Menschen und den Einfluss der äußeren Umgebung altert das Kollagen jedoch, und dann entstehen Falten auf der Haut. Inzwischen sind 28 verschiedene Arten von Kollagenen entdeckt worden. Mehr als 90 % des Kollagens im menschlichen Körper ist Typ-I-Kollagen, und der Hauptbestandteil des Knorpels ist Typ-II-Kollagen.



MAXI Collagen wird durch eine exklusive, patentierte dual-enzymatische Technologie der Hydrolyse mit spezieller Endopeptidase und Exopeptidase hergestellt. Mehrere Faktoren werden überwacht und gesteuert, um die Wirksamkeit der Spaltung von Peptidbindungen in Proteinen durch Langzeithydrolyse zu erhöhen und die Produktivität der Tripeptiden mit kleinen Molekülen zu verbessern. Darüber hinaus, wenn man MAXI Collagen mit anderen Tripeptidprodukten durch die Kollagenpeptid-Detektionsmethode vergleicht, liegt der Gehalt von kleinmolekularen Peptiden (

Original-Content von: TCI, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158007/4995725

