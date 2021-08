DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 17. August 2021

=== *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Köln 07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 1H, München *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -114.800 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,8% zuvor: 4,8% 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q 08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 2Q, Espoo 10:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H, Stuttgart *** 11:00 EU/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +2,0% gg Vq/+13,7% gg Vj 1. Veröff.: +2,0% gg Vq/+13,7% gg Vj 1. Quartal: -0,3% gg Vq/- 1,3% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 6 Mrd EUR *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q, Bentonville 13:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK mit estnischer Ministerpräsidentin Kallas, Berlin 13:30 DE/Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Demonstration am Bahntower (und möglicherweise Ankündigung weiterer Streik), Berlin *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juli PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli Industrieproduktion PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,7% zuvor: 75,4% *** 16:00 US/Lagerbestände Juni PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 19:30 US/Fed-Chairman Powell, virtuelles Town Hall Meeting mit Lehrkräften und Studierenden 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 2Q, Fort Worth *** - EU/Außenminister beraten über Lage in Afghanistan - AU/BHP Group, Jahresergebnis, Melbourne ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

