Der Batteriesystem-Hersteller Akasol hat offiziell seine Gigafactory 1 am Stammsitz im hessischen Darmstadt in Betrieb genommen. Die Fertigungslinien bieten eine Produktionskapazität von derzeit einer Gigawattstunde. Der Ausbau auf angrenzende Flächen ist aber bereits geplant - auf bis zu 5 GWh pro Jahr. Genug für 10.000 elektrische Busse und Lkw. Die Produktion in der Gigafactory 1 läuft aber bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...