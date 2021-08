DJ MÄRKTE ASIEN/Abwärts - Tokio nach Vortagesminus behauptet

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Auf breiter Front abwärts geht es am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Dabei hat sich die Stimmung vielerorts im Verlauf spürbar eingetrübt, wofür sich Marktteilnehmer mit Erklärungen schwer tun angesichts leicht positiver Vorgaben aus den USA. Ein Rolle könnten die weiter nötigen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie spielen. So hat beispielsweise eine Woche vor Beginn der Paralympics in Tokio die japanische Regierung den Gesundheitsnotstand wegen rapide steigender Corona-Infektionszahlen verlängert und auf weitere Landesteile ausgedehnt.

Am besten schlägt sich der Tokioter Aktienmarkt, der Nikkei-Index zeigt sich mit 27.541 Punkten kaum verändert, hatte zwischenzeitlich aber auch schon gut ein halbes Prozent im Plus gelegen. Er hatte am Montag in der Region noch am deutlichsten nachgegeben.

In Seoul verliert der Kospi nach der montäglichen Feiertagspause ebenso rund 1 Prozent wie das Marktbarometer in Sydney. An den chinesischen Aktienmärkten fallen die Einbußen etwas geringer aus. Die am Vortag berichteten enttäuschend ausgefallenen neuesten Konjunkturdaten aus China dürften auch maßgeblich von den regulatorischen Maßnahmen Pekings beeinträchtigt gewesen sein, so die Ökonomen von Gavekal Dragonomics, die unter anderem auf die Drosselung des Stahlausstoßes aus Umweltschutzgründen verweisen und Maßnahmen zur Eindämmung der Immobilienpreise.

Laut OCBC stehen nun die am Berichtstag begonnenen viertägigen Beratungen des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses im Fokus.

In Hongkong sind es wieder die Technologieschwergewichte Tencent, Meituan und Alibaba mit Rücksetzern bis 3,7 Prozent, die den Index mit nach unten ziehen. Die Analysten von KGI weisen dazu auf Kritik von Staatsmedien an Online-Spielen hin. Das schürt Spekulationen über mögliche weitere Maßnahmen der Regulierer, die seit einigen Wochen immer wieder für Druck auf die Kurse sorgen. Für AIA Group geht es dagegen um 3,5 Prozent nach oben, nachdem der Versicherer mit seinem Neugeschäft im ersten Halbjahr für eine positive Überraschung sorgte. Die am Vortag schwachen Sunny Optical gewinnen 6,3 Prozent nach verbesserten Halbjahreszahlen.

In Seoul können KakaoBank (+6,3%) der Abwärtstendenz trotzen. Der Kreditgeber legt im Tagesverlauf erstmals seit seinem Börsengang Geschäftszahlen vor. In Tokio gibt die Aktie des Chipherstellers Tokyo Electron trotz eines angehobenen Ganzjahresausblicks leicht nach, ebenso Softbank. Der Technologieriese hat seinen Quartalsgewinn je Aktie leicht nach oben revidiert vor dem Hintergrund einer Korrektur der Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.502,50 -1,1% +13,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.545,22 +0,1% +0,3% 08:00 Kospi (Seoul) 3.140,41 -1,0% +9,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.500,43 -0,5% +0,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.002,66 -0,7% -3,1% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.125,54 -0,6% +11,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.517,90 +1,0% -7,6% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:21 % YTD EUR/USD 1,1768 -0,1% 1,1777 1,1792 -3,7% EUR/JPY 128,67 -0,0% 128,71 128,94 +2,1% EUR/GBP 0,8517 +0,1% 0,8509 0,8509 -4,6% GBP/USD 1,3817 -0,2% 1,3841 1,3859 +1,0% USD/JPY 109,35 +0,1% 109,29 109,36 +5,9% USD/KRW 1176,86 +1,0% 1165,71 1164,00 +8,4% USD/CNY 6,4791 +0,1% 6,4747 6,4784 -0,7% USD/CNH 6,4810 +0,1% 6,4760 6,4788 -0,3% USD/HKD 7,7853 +0,0% 7,7839 7,7835 +0,4% AUD/USD 0,7306 -0,4% 0,7338 0,7342 -5,1% NZD/USD 0,6951 -1,0% 0,7023 0,7031 -3,2% Bitcoin BTC/USD 46.339,51 +0,6% 46.064,01 47.385,01 +59,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,36 67,29 +0,1% 0,07 +39,8% Brent/ICE 69,55 69,51 +0,1% 0,04 +36,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.786,07 1.787,53 -0,1% -1,46 -5,9% Silber (Spot) 23,88 23,83 +0,2% +0,06 -9,5% Platin (Spot) 1.026,25 1.026,85 -0,1% -0,60 -4,1% Kupfer-Future 4,34 4,33 +0,3% +0,01 +23,1% ===

