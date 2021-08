DJ PTA-News: Von Roll Holding AG: Von Roll mit neuem Internetauftritt

Breitenbach (pta005/17.08.2021/07:00) - Breitenbach, 17. August 2021- Mit dem Relaunch der globalen Website präsentiert sich Von Roll erstmals im neuen Corporate Design.

Der vollständig neu konzipierte Internetauftritt präsentiert alle wesentlichen Informationen zu Produkten, Aktivitäten und Zukunftsmärkten, sowie zum strategischen Fokus der Von Roll Gruppe.

"Mit dem Relaunch bieten wir sowohl Kunden als auch Aktionären, Investoren und potenziellen Bewerbenden einen attraktiven Informationszugang zu unserem Unternehmen. Insgesamt wird unser Auftritt hierdurch moderner, zielgruppengerechter und emotionaler", erklärt Claudia Güntert, Head of Corporate Communications & Investor Relations bei Von Roll.

Mit Hilfe von interaktiven Animationen über die erweiterten Geschäftsfelder des Konzerns werden interessierten Besuchern vertiefte Informationen über innovative Produktlösungen geboten.

Die neue Homepage ist erreichbar unter https://www.vonroll.com/.

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und Services und weltweit an 14 Standorten mit rund 1000 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern.

