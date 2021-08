Knapp 14 Monate nach seinem Einstieg bei der Lufthansa trennt sich der deutsche Staat von einem ersten Aktienpaket. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) will in den kommenden Wochen seinen Aktienanteil an dem MDAX-Konzern um maximal ein Viertel auf bis zu 15 Prozent reduzieren. Der Aktienkurs knickte deshalb deutlich ein. Denn es kommen bis zu 29,9 Millionen Lufthansa-Papiere auf den Markt, die der Bund im Sommer 2020 für den Nennwert von je 2,56 Euro erworben hatte, um die Lufthansa in der ...

