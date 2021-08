Nach der faktischen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat Chaos am Flughafen von Kabul die Evakuierung westlicher Staatsbürger und ihrer ehemaligen Ortkräfte behindert. Das US-Militär gab am Montag an, der Airport sei aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Insidern zufolge konnte eine Bundeswehrmaschine dann am Abend landen.

Den vollständigen Artikel lesen ...