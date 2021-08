Welche Themen sind am Dienstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Nach der faktischen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat Chaos am Flughafen von Kabul die Evakuierung westlicher Staatsbürger und ihrer ehemaligen Ortkräfte behindert, Bayer zieht vor den Obersten Gerichtshof der USA und Versicherer müssen nach...

Den vollständigen Artikel lesen ...