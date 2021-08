The following instruments on XETRA do have their first trading 17.08.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.08.2021Aktien1 PLCVTNH00040 Cavatina Holding S.A.2 US42207L1061 HeadHunter Group PLC3 US31931U1025 First Bank [Williamstown New Jersey]4 US3198351047 First Community Corp. [S.C.]5 KYG410121084 Greentown Service Group Co. Ltd.6 CA6415361071 NevGold Corp.7 CA52177M2085 Leaf Mobile Inc.Anleihen1 USV7780TAG86 Royal Caribbean Cruises Ltd.2 USU88868AW19 T-Mobile USA Inc.3 USU97227AD19 Wolverine World Wide Inc.4 US294429AT25 Equifax Inc.