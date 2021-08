FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der Dax dürfte sich am Dienstag zunächst weiter schwer tun. Die Luft nach dem Sprung über 16 000 Punkte am Freitag scheint erst einmal raus. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15 894 Punkten. In den USA hatten am Vortag die Standardwerte-Indizes im späten Handel ihre Rekorde abermals in die Höhe geschraubt. In Asien überwogen am Morgen jedoch die Verluste. Am Nachmittag stehen mit den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion wichtige US-Konjunkturdaten auf der Agenda. Am Abend könnten dann Aussagen des US-Notenbank-Chefs Jerome Powell Hinweise geben zu der vom Markt erwarteten möglichen Reduzierung der Wertpapierkäufe durch die Fed.

USA: - ERNEUT REKORDE - Trotz schwacher Konjunkturdaten haben die großen US-Aktienindizes am Montag erneut Rekordhochs erklommen. Erst in den letzten Handelsminuten schaffte es der Dow Jones Industrial auf ein weiteres Hoch und folgte damit dem marktbreiten S&P 500 . Die beiden Börsenbarometer setzten damit die Rekordjagd der vergangenen Woche fort. Der Dow stieg um 0,31 Prozent auf 35 625,40 Punkte und der S&P 500 rückte um 0,26 Prozent auf 4479,71 Zähler vor.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach dem schwachen Stsart in die Woche zuletzt um 0,14 Prozent zu. Der Hang Seng in Honkong büßte hingegen 0,68 Prozent ein. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank um 0,39 Prozent. Robuste Konjunkturdaten halfen nicht. Die Corona-Lage mahnt weiter zur Vorsicht.



DAX 15925,73 -0,32

XDAX 15953,68 -0,18

EuroSTOXX 50 4202,44 -0,64

Stoxx50 3649,51 -0,40



DJIA 35625,40 0,31

S&P 500 4479,71 0,26

NASDAQ 100 15140,77 0,03°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 176,81 0,05%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,1769 -0,08

USD/Yen 109,3340 0,08

Euro/Yen 128,6770 0,00°



ROHÖL:





Brent 69,54 0,03 USD WTI 67,34 0,05 USD°

