ALSO erreicht nächsten Meilenstein bei der Expansion in Osteuropa



17.08.2021 / 07:50





Emmen, Schweiz, 17. August 2021 PRESSEMITTEILUNG

Erwerb von PIN Computers abgeschlossen

Nach der Genehmigung durch die zuständigen Behörden hat ALSO die Übernahme des führenden IT-Anbieters mit Aktivitäten in Serbien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina am 12. August 2021 abgeschlossen. Dies ist ein weiterer Schritt in der erfolgreichen Umsetzung der MORE-Strategie mit der ALSO seit 2015 in 13 neue Länder Osteuropas expandierte. Die Akquisitionen umfassten Distributionsspezialisten ebenso wie den Microsoft-Experten DAQUAS, den letzten Neuzugang in diesem Jahr. Mit den drei neuen Ländern ist ALSO nun in insgesamt 16 osteuropäischen und 27 europäischen Ländern präsent.

Die Übernahme wurde von den Herstellern aufmerksam verfolgt, können sie dadurch doch ihre Marktpräsenz mit einem erfahrenen und vertrauenswürdigen Partner weiter ausbauen. Gleichzeitig erhoffen sich die IT-Reseller, nicht nur von dem großen Portfolio zu profitieren, sondern auch von den zusätzlichen Möglichkeiten zu wachsen und neue Geschäftsmodelle im Solutions- und as-a-Service-Bereich zu entwickeln.



"Durch die konsequente Verfolgung unserer MORE-Strategie haben wir in Osteuropa eine beeindruckende Erfolgsbilanz erzielt. Der nächste Schritt ist der Einsatz der digitalen Managementsysteme von ALSO bei PIN Computers, um die operative Exzellenz zu steigern. Die Akquisition hat für uns noch einen weiteren Vorteil: Wir sind in Serbien bereits mit einem starken Team von Programmierern präsent. Das Development-Know-how in Bereichen wie Cybersecurity und anderen digitalen Plattformen, das lokale Vertriebs-Know-how der PIN-Mitarbeiter und das Business-Know-how von ALSO werden zusammen ein Powerhouse für unser Unternehmen bilden", erklärt Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN).



ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 27 Ländern Europas sowie in insgesamt 93 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem bietet rund 110 000 Resellern Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Vendoren in über 1340 Produkt-Kategorien. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com.



Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.