In der vergangenen Woche legte der DAX eine Rekordrallye aufs Parkett und verzeichnete an drei Tagen in Folge neue Rekordhochs. Gestern mussten diese Zugewinne offenbar erstmal verdaut werden. Für den DAX ging es um 0,3 Prozent abwärts. Er schloss damit bei 15.925 Zählern. Marktidee: E.ON. Die Aktie des Energieversorgers war ausgehend vom im Jahr 2008 markierten Rekordhoch bei 51,37 Euro bis auf ein im Jahr 2016 verzeichnetes Rekordtief bei 5,99 Euro eingebrochen. Nach einer rund ein Jahr andauernden Rallye ging der Wert in eine langfristige Seitwärtsbewegung über. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild befinden sich die Bullen klar am Ruder. Der im Juni gestartete Kursschub beförderte die Notierung nun im gestrigen Handel bis auf ein 17-Monats-Hoch.