Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Dow Jones und Co. starteten gestern zunächst mit Verlusten in den Handel. Diese konnten sie jedoch im Tagesverlauf hinter sich lassen und abermals neue Rekorde erzielen. Dem DAX ist dies nicht gelungen. Er ging leicht schwächer aus dem Handel. Bei den Einzelwerten geht es heute um den S&P 500, Nasdaq 100, Alibaba, Baidu, Tesla, BioNTech, Microsoft, DAX, Hugo Boss, SAP, Deutsche Telekom und die Shop Apotheke. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Sissi Hajtmanek mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.