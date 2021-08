Der Umsatz legte um 9,4 Prozent auf 144,6 Mio. Euro zu, das Orderbuch wuchs um 5,9 Prozent auf 453,0 Mio. Euro, und das EBIT drehte von -1,0 Mio. auf 5,4 Mio. Euro ins Plus. Je nach Entwicklung der Corona-Pandemie will man heuer den Umsatz und den Auftragseingang steigern. Im ersten Halbjahr lag der Auftragseingang mit 157,1 Mio. Euro um 8,6 Prozent unter dem ersten Halbjahr 2020, der per Ende Juni ...

