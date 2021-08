Andritz erhielt von Visy Pulp & Paper den Auftrag zur Lieferung eines Hackschnitzellagerungssystems mit einer Kapazität von 243,000 m³ für das Werk Tumut in New South Wales, Australien. Die Andritz-360°-Hackschnitzellagerungs- und -entnahmetechnologie ist ein komplettes System mit einer radialen Konfiguration für die Lagerung und Entnahme von Hackschnitzeln. Das Hackschnitzellagerungssystem arbeitet nach der FIFO-Methode (first-in, first-out), die eine gleichmäßige Zufuhr der Hackschnitzel zum Kocher sicherstellt und gleichzeitig eine große Lagerkapazität aufweist. Visy Pulp & Paper ist ein führendes Privatunternehmen im Bereich Verpackungen und Recycling mit über 120 Standorten in Australien, Neuseeland und Thailand sowie ...

