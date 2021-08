DJ Morphosys-Partner schließt Vermarktungsvertrag für Tafasitamab in China

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Morphosys-Partner Incyte hat mit einem Tochterunternehmen von Innocare eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung für Tafasitamab in der Region Greater China abgeschlossen. Wie die Morphosys AG weiter mitteilte, erhält das auf Krebs- und Autoimmunerkrankungen spezialisierte Biopharma-Unternehmen Innocare damit die Rechte zur Entwicklung und exklusiven Vermarktung des monoklonalen Antikörpers Tafasitamab in der Hämato-Onkologie auf dem chinesischen Festland, in Hongkong, Macao und Taiwan.

Morphosys und Incyte vermarkten Tafasitamab gemeinsam in den USA, während Incyte die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für Tafasitamab außerhalb der USA hält. Morphosys erhält gestaffelte Tantiemen auf die Nettoumsätze außerhalb der USA.

