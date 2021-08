Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kursgewinne des Bund-Futures (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) waren nicht nachhaltig, obwohl der schwache Wochenstart am Aktienmarkt und ein sinkender Ölpreis tendenziell unterstützend wirken sollten, so die Analysten der Helaba.Letztlich sei es die Erkenntnis gewesen, dass es trotz aller Unbilden wohl keinen Weg vorbei, an einem Einstieg in den Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik geben werde. Vielleicht habe aber auch die Erwartung eines emissionsreichen Tages für Druck gesorgt, denn heute gebe es Bundesanleihen im Volumen von 6 Mrd. EUR. Besonders hervorzuheben sei auch die 2050er Laufzeit, die morgen im Kalender stehe. ...

