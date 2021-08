Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Schon früh im Juli hat sich der Neuemissionsmarkt in die Sommerpause verabschiedet, so die Analysten der DekaBank.Die Fälligkeiten von gut 20 Mrd. EUR seien zwar mit Neuemissionen sogar mehr als ersetzt worden, doch lediglich 5,25 Mrd. EUR hiervon stünden dem freien Markt in handelbaren Anleihen zur Verfügung. Den Rest hätten die Emittenten zur Nutzung als Sicherheiten einbehalten. Insgesamt seien dem Covered Bond Markt in diesem Jahr schon etwa 84 Mrd. EUR entzogen worden, sodass die Liquidität auf ein Minimum geschrumpft sei. ...

