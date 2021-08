Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA stehen heute wichtige Monatsdaten zur Veröffentlichung an und zudem meldet sich FED-Chef Powell zu Wort, so die Analysten der Helaba.Zuletzt habe die Akteure verstärkte Verunsicherung ergriffen. Zum einen hätten chinesische Konjunkturdaten die Erwartungen verfehlt, wie auch die Industriestimmung in der Region New York, zum anderen sei die Delta-Variante immer wieder für Schlagzeilen gut. Gleichwohl halte sich die Erwartung, dass die FED im vierten Quartal die Anleihekäufe drosseln werde. Das diffuse Bild dürfte heute erhalten bleiben, denn die US-Einzelhandelsumsätze würden im Monatsvergleich schwächer erwartet. Erneut belastet habe im Juli der Pkw-Verkauf und vonseiten der Tankstellen sei nicht mit einem kräftigen Impuls zu rechnen. Ohne die Pkw-Händler dagegen sei ein kleines Plus möglich. ...

