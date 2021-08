Aus Übersee kamen zuletzt keine klaren Impulse für den deutschen Aktienmarkt. So hatten in den USA zwar am Vortag die Standardwerte-Indizes im späten Handel ihre Rekorde abermals in die Höhe geschraubt. In Asien jedoch überwogen am Morgen die Verluste. Zudem gerät Corona wieder verstärkt in den Fokus der Anleger.Der DAX -0,32% dürfte sich daher am Dienstag zunächst weiter schwer tun. Die Luft nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...