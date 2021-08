Der Kurs des Euro ist am Dienstag im frühen europäischen Handel leicht gesunken. Gegen 8.30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1765 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend (1,1776 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1772 Dollar festgesetzt. Marktbeobachter verwiesen auf eine aktuelle Dollar-Stärke. Die Anleger ...

