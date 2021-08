Breaking News! Relay Medical - Aufsehenerregende Meldung öffnet den Weg...

Das Fio-Deki-Gerät als ein Teil der FioNet-Diagnoseplattform.





FioNet wurde schon von der WHO in Zusammenarbeit zur Eindämmung von Epidemien (Malaria, HIV, Dengue-Fieber und Ebola) verwendet. Dies geschah in Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates-Stiftung und verschiedenen Gesundheitsministerien.



Die automatische und computergestützte Erfassung der Auswertungen von RDT-Tests, wie sie Fio Rapid Response Group (Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0)) bietet, ist essentiell für die Bekämpfung von Pandemien als auch Epidemien jeglicher Art und schließt zugleich menschliche Erfassungsfehler aus!

Es hat sich als unverzichtbares Werkzeug für beides erwiesen, sowohl um schnelle Diagnosetests vor Ort durchzuführen als auch, um diese von entfernten Standorten aus zu überwachen. VERÖFFENTLICHUNG DES US-VERTEIDIGUNGSMINISTERIUMS BZGL. FIONET.

FioNet-Geräte, die auch von nicht fachkundigem Personal verwendet werden können, ermöglichen diagnostische Tests in Laborqualität in Apotheken, an Arbeitsplätzen, auf Flughäfen, in Kliniken, in Pflegeheimen und, und, und … Gleichzeitig leitet Fionet unverzüglich Cloud-Echtzeitdaten weiter, um die Testaktivitäten bzw. die Testergebnisse aus der Ferne überwachen zu können. FioNet ist mit Schnelltests (RDTs) mehrerer Lieferanten kompatibel.

CYBEATS CYBERSECURITY PLATTFORM

In letzter Zeit waren die Gazetten voll von Cyberangriffen auf große Firmen. Der Cyberangriff auf die SolarWinds (NYSE:SWI), ein sog. Ransomware-Angriff, hat die größte Benzinpipeline in den USA abgeschaltet, die Colonial-Pipeline, die 2,5 Millionen Barrel Treibstoff pro Tag befördert. Dies ist die größte Auswirkung eines Cyberangriffs auf physische Operationen an einer kritischen Infrastruktur in der Geschichte der USA. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Cyberreason schätzt, dass die Hacker-Gruppe weit über 40 Opfer angegriffen hat, wobei die Lösegeldforderungen zwischen 200.000 und 2 Millionen USD pro Vorfall liegen.

Nun hat US-Präsident Biden die Cybersecurity mittels Dekret (Link) zur Chefsache gemacht, was ungeheure Marktchancen für Unternehmen bietet, die ausgereifte Lösungen anbieten können.

Relay Medical (WKN: A2JQR0) gab kürzlich bekannt, dass die Cybeats-Plattform für die Verwendung in faktisch jedem Elektrogerät mit Netzwerkverbindung bereit steht. Derzeit finden drei Pilotversuche durch zwei mittelgroße nordamerikanische und ein multinationales IoT-Unternehmen statt.

Das SBOM Studio von Cybeats ermöglicht die Überwachung und Analyse der Cybersicherheit aller Komponenten während der Entwurfs- und Herstellungsphase eines Gerätes, um sicherzustellen, dass verbundene Geräte mit sicheren Softwarekomponenten ("Security by Design") auf höchstem Sicherheitsniveau entworfen wurden, bevor sie eingeführt und kommerziell auf den Markt gebracht werden. Sobald Geräte in Betrieb genommen worden sind, überwacht der Cybeats-Agent weiterhin den Cybersicherheitszustand des Geräts, um sicherzustellen, dass zukünftige Angriffe vor Ort automatisch erkannt und unterbunden werden.

Cybeats wurde zum Schutz hochwertiger vernetzter IoT- und Betriebstechnologie in der Medizintechnologie, bei kritischen Infrastrukturen und Industrieausrüstungen, in der Luft- und Raumfahrt-, bei Telekommunikationsgeräten und im Automobilgeräte. Die Lösung von Cybeats ist in das Gerät integriert und kombiniert das Know-how von Bedrohungsinformationen mit dem Situationsbewusstsein, um Angriffe innerhalb von Sekunden zu erkennen, zu eliminieren und Sicherheitsexperten in Echtzeit zu warnen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass der kritische Betrieb des beschädigten Geräts ohne Unterbrechung fortgesetzt wird.

Die FDA hat angegeben, dass die Cybersicherheit von Medizinprodukten ein zentraler Aspekt der künftigen Zulassungen zum Schutz der Patienten und der Privatsphäre sein wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt für medizinische Cybersicherheit mit dem Fortschritt der Telegesundheits- und Ferndiagnosegeräte erheblich wachsen wird.

Noch VOR dem Biden-Dekret wurden für die Cybersicherheit beeindruckende Zahlen prognostiziert. Der schnell wachsende IoT-Sicherheitsmarkt ist auf Kurs für einen jährlichen Umsatz von 73 Milliarden US-Dollar bei einem CAGR von 31%. Bis 2025 werden 55 Milliarden [!!!] Geräte "im Netz" hängen.

DER HEMOPALM: DIE TRAGBARE BLUTANALYSE! BESSER ALS JEDE KONKURRENZ!?

Der von Relay Medical (WKN: A2JQR0) kürzlich vorgestellte Prototyp eines Gerätes, das die Medizinwelt revolutionieren sollte, genannt HemoPalm-CX, und die Patentanmeldung für eine Kerntechnologie, sorgten nicht nur bei den Anlegern für großes Aufsehen, das sich in einem Rekordhandelsvolumen niederschlug. Der HemoPalm-CX misst fünf CO-Oximetrie-Komponenten aus unverarbeitetem Vollblut, ohne dass eine Hämolyse der roten Blutkörperchen erforderlich ist. Dieser Vorgang war bislang in KEINEM handelsüblichen tragbaren Gerät möglich. Der HemoPalm-CX ändert das jetzt!

Mit nur wenig Blut (40 μl) kann man mit dem tragbaren HemoPalm-CX Blutwertmessungen durchführen, die man derzeit nur in einem Labor-Tischgerät ermitteln oder sogar gar nicht ermitteln konnte.

Der HemoPalm-CX verfügt über folgende Funktionen:

Kompaktes tragbares Gerät

Kurze Zeit bis zum Ergebnis

Batterie-/Akku-betrieben

Keine Wartung

Keine Flüssigkeiten oder Abfälle an Bord

Kleines Probenvolumen (40 μl)

Keine Probenvorbereitung

Einfache Proben-Zuführung aus der Spritze

Lange Haltbarkeit der Cartridges bei Lagerung bei Raumtemperatur





KOMMT BALD DIE NÄCHSTE SUPERTRANSAKTION IN DIESEM BEREICH?

Lassen wir doch einfach zwei wirkliche Experten zu Wort kommen! Sean O'Shea vom Technologieblog TechOfficials.com führte mit Dr. Richard Janeczko und Dr. Thomas Schlumpberger ein Interview über den HemoPalm. Diese ließen sich zu einigen bedeutenden Kernaussagen hinreißen:

Eine echte Revolution! Wir haben gleich erkannt, dass wir es hier mit einem POCT-Blutgasanalysegerät der nächsten oder dritten Generation zu tun haben…Dr. Thomas Schumpberger

Dr. Thomas Schlumpberger: "…einen klaren Vorteil gegenüber dem Mitbewerb. An allererster Stelle muss man hier sagen, dass HemoPalm mit einem Gerät das schafft, wofür die Mitbewerber zwei Geräte benötigen."

Dr. Richard Janeczko: "Im Gegensatz zu den Systemen der Mitbewerber, wo Hämoglobin einen errechneten Wert darstellt, kann dieser mit HemoPalm tatsächlich gemessen werden."

Dr. Richard Janeczko: "Ein weiterer Wettbewerbsvorteil von HemoPalm ist der Umstand, dass hier Proben aus Kapillarblut für die Analyse verwendet werden können."





PHARMATRAC COUNTERTOP - DER PILLEN-TRACKER

Das zum Patent angemeldeter Pharmatrac Countertop-Gerät von Relay Medical (WKN: A2JQR0) identifiziert und zählt die Medikamente, die in die Schale gegeben werden, und überwacht das Herausnehmen, um die Einnahme der Pillen nachvollziehbar zu machen. Diese Möglichkeit der Überwachung bietet einen einzigartigen Einblick in einen bisher unbekannten Aspekt der Medikationskontrolle - das Verhalten von Patienten zu Hause.

20% der US-Amerikaner nehmen mehr als fünf Medikamente.

50% aller Patienten in der westlichen Welt nehmen ihre Medikamente nicht wie vom Arzt verschrieben ein.

64% aller aus dem Krankenhaus Entlassenen kehren wieder zurück, weil sie Probleme mit der Medikation haben.



Anwender- Studien ergaben, dass Benutzer dazu neigen, Medikamente entweder in einer Tasse, einer Schüssel, einer Hand oder auf einer Arbeitsplatte oder einem Tischset vorzusortieren - und darum wurde es genau so konzipiert.

NICHT NUR UM EIN KONZEPT! Es wurde eine erste Charge von voll funktionsfähigen Prototypen dieses Gerätes hergestellt, die auch schon an Interessierte in verschiedenen Gesundheitsbereichen ausgeliefert wurden.

FAZIT

Alle diese Technologien voin Relay Medical (WKN: A2JQR0) haben das Zeug, zu außerordentlich großen Erfolgen im Med-Tech-Sektor zu werden. Jede für sich erachte ich als Company-Maker mit der Chance nicht nur die Medizinwelt revolutionieren zu können sondern auch um die Aktionäre durch überdurchschnittlich große Kursgewinne glücklich zu machen.

Ich hoffe, Sie sehen die Chance eines Investments in Relay Medical (WKN: A2JQR0) genauso wie ich - ob Sie diese ergreifen, liegt bei Ihnen!

Das Original dieses Blogbeitrages finden Sie HIER.