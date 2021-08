Die Aktie des Batterieherstellers Varta setzte in den letzten Handelstagen stark zurück.Die Aktie des Batterieherstellers Varta setzte in den letzten Handelstagen stark zurück. Notierte die Aktie vor einer Woche noch jenseits der 160 Euro, so hat sie sich zwischenzeitlich auf unter 130 Euro ermäßigt. Enttäuschte Erwartungen brachen sich Bahn und führten zu diesem Abverkauf. Wie ausgeprägt die Schwäche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...