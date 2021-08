FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Konsolidierung am Dienstag fortgesetzt. Der Leitindex Dax weitete seine leichten Vortagesverluste aus und gab im frühen Handel um 0,37 Prozent auf 15 867,15 Punkte nach. Im Zuge seiner monatelangen Rally hatte das Börsenbarometer am Freitag erstmals die Marke von 16 000 Punkten geknackt.

In der zweiten deutschen Börsenliga, dem MDax , ging es am Dienstag um 0,26 Prozent auf 35 630,90 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,4 Prozent.

Schon zu Wochenbeginn habe sich der Eindruck aufgedrängt, als würde die Luft am Aktienmarkt zunehmend dünner, schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. Bereits zuvor seien unter anderem unterdurchschnittliche Handelsumsätze bei steigenden Kursen und eine neuerliche Abschwächung der Trendintensität zu beklagen gewesen. Darüber hinaus habe es an neuen, positiven Impulsen gefehlt, während sich auf der anderen Seite die in Asien wieder zunehmenden Corona-Zahlen sowie enttäuschende Konjunkturdaten aus China die Stimmung belastetet hätten.

Am Nachmittag stehen mit den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion wichtige Konjunkturdaten aus den USA auf der Agenda. Am Abend könnten dann Aussagen des US-Notenbank-Chefs Jerome Powell Hinweise geben zu der vom Markt erwarteten möglichen Reduzierung der konjunkturstützenden Wertpapierkäufe durch die Fed.

"Die Entscheidung über den Beginn einer Rückführung der Fed-Anleihekäufe rückt näher", hieß es von den Devisen-Experten der Commerzbank. Uneins seien die Notenbanker aber wohl noch bezüglich des Zeitpunktes und des Tempos einer Rückführung. Powells Aussagen würden daher mit Spannung erwartet. Eine geldpolitische Straffung kann den Aktienmarkt unter Druck setzen, weil andere Anlageklassen dann wieder attraktiver werden.

Im Dax setzten die Aktien von Delivery Hero ihren jüngsten Abwärtstrend nach Geschäftszahlen des Wettbewerbers Just Eat Takeaway fort und fielen um rund ein Prozent. Der Expansionskurs von Just Eat Takeaway hatte den niederländischen Essenslieferdienst im ersten Halbjahr tief in die Verlustzone gezogen. Das Unternehmen gab viel für Werbung aus. Delivery Hero selbst hatte die Investoren erst vor wenigen Tagen mit einem gesenkten Margenziel ernüchtert. Dies hatte den Abwärtstrend noch einmal beschleunigt.

An der MDax-Spitze zogen die Papiere von Varta um gut drei Prozent an, nachdem Analyst Michael Punzet von der DZ Bank die Anteilsscheine des Batteriekonzerns zum Kauf empfohlen hatte. Der Fachmann rechnet mit einer spürbaren Geschäftsbelebung in der zweiten Jahreshälfte, insbesondere bei Lithium-Ion Solutions & Microbatterien. Zudem dürfte es tendenziell positive Nachrichten hinsichtlich der neuen V4Drive-Zelle geben.

Positive Kommentare eines Analysten schoben auch die Aktien der Autozulieferer Norma Group und Stabilus an. Die Papiere gewannen knapp zwei beziehungsweise fast drei Prozent und waren damit die Favoriten im Nebenwerteindex SDax . Der Experte Philippe Lorrai von der Privatbank Berenberg hatte die Kursziele für die Anteilsscheine der beiden Unternehmen erhöht./la/jha/

