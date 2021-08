Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Auf die Rekordrallye des DAX in der vergangenen Woche folgte gestern ein kleiner Rücksetzer. Am Ende des Tages ging der DAX mit einem Minus von 0,3 Prozent aus dem Handel. Zwischenzeitlich notierte er jedoch noch deutlicher in der Verlustzone. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.