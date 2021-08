Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20210817&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210817PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, entwickelte die Auto-Tiering-Funktion für das Scale-Out-NAS EonStor CS (CS), um die Kapazitätsnutzung zu optimieren und die Zugriffsleistung für "heiße" Daten laufender Projekte in der Medien- und Unterhaltungsindustrie zu verbessern.Laut Forbes wird der weltweite Umsatz des M&E-Storage-Marktes bis 2025 voraussichtlich rund 16,5 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie und die Entwicklung des 4K-Videotrends haben dazu geführt, dass eine große Nachfrage nach 4K/8K-Inhalten entstanden ist. Die digitale Speicherung spielt hier eine entscheidende Rolle: Die Dateigröße eines unkomprimierten RAW-Materials kann leicht 100 TB überschreiten. Für ein mittleres oder großes Unternehmen ist also in der Regel eine Kapazität auf PB-Ebene erforderlich. Da Postproduktionsstudios in der Regel eine gemeinschaftliche Medienbearbeitung durchführen, muss auch der Speicher eine hohe Leistung bieten, um gleichzeitige Zugriffsanfragen von mehreren Videoeditoren zu bedienen.EonStor CS ist ideal für den M&E-Workflow geeignet, da es die Leistung und Kapazität für Medieninhalte linear erhöht, wenn neue CS-Knoten hinzugefügt werden. Außerdem unterstützt CS jetzt die Auto-Tiering-Funktion, die die Vorteile von SSD und HDD austariert: Mithilfe intelligenter Algorithmen werden die Daten laufender Projekte automatisch auf hochleistungsfähige SSD-Medien verteilt, um den Anforderungen der kollaborativen Postproduktion gerecht zu werden, was die Einhaltung kurzer Projektlaufzeiten ermöglicht. Abgeschlossene Projekte werden zum geplanten Zeitpunkt automatisch auf den HDD-Pool mit hoher Kapazität migriert, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Die HDD-Ebene kann entweder durch Erweiterung des All-Flash-CS-Knotens mit HDD-JBOD oder durch Hinzufügen von HDD-Knoten zum All-Flash-CS-Cluster eingerichtet werden."EonStor CS unterstützt das Auto-Tiering, so dass M&E-Profis sowohl von hoher Kapazität als auch von hoher Leistung profitieren können, was eine Steigerung der Speichereffizienz und eine Senkung der TCO bedeutet. Außerdem erfolgt die Dateimigration automatisch nach einem vorgegebenen Zeitplan, was die IT-Verwaltung entlastet und dazu beiträgt, dass man sich mehr auf produktive Aufgaben konzentrieren kann", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning.Erfahren Sie mehr über EonStor CS (https://www.infortrend.com/de/products/cs?utm_source=DE20210817&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210817PR&utm_content=002) und Auto-Tiering (https://www.infortrend.com/de/solutions/automated-storage-tiering?utm_source=DE20210817&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210817PR&utm_content=003)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc.; andere Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Hannah Chen+886-2-2226-0126 #8557Hannah.Chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118442/4995909