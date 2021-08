München (ots) -- Die Wollnys im Babyglück: Sarafina und Peter erwarten Zwillinge- Silvia nimmt an "Kampf der Realitystars" teil- Ausstrahlung ab Montag, 06. September 2021, um 20:15 Uhr bei RTLZWEIMünchen (ots) - Nachschub aus dem Hause Wollny: Im September startet bereits die 14. Staffel rund um Deutschlands bekannteste Großfamilie und das mit noch mehr Wollny-Power, denn die Großfamilie bekommt Zuwachs! Sarafina und Peter sind im doppelten Babyglück und erwarten Zwillinge. Doch auch die anderen Familienmitglieder erleben allerlei Turbulentes: Silvia fliegt für die RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars" nach Thailand und derweil fliegen die Fetzen im Wollny-Heim. Die neuen Folgen zeigt RTLZWEI immer montags, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen.Mit Hilfe von künstlicher Befruchtung konnte sich das Ehepaar Sarafina und Peter Wollny endlich den lang ersehnten Kinderwunsch erfüllen. Für die jungen Eltern ist dies eine neue Herausforderung. Es stehen allerhand aufregende Termine an. Sarafina und Peter nehmen die Zuschauer und Fans mit, wenn sie das erste Mal Babykleidung shoppen, Kindermöbel aussuchen und Ultraschall-Untersuchungen anstehen. Außerdem sind alle Wollnys in freudiger Erwartung: Welches Geschlecht wird der Familienzuwachs wohl haben? Während die 26-jährige Sarafina sich überraschen lassen will, würde Peter lieber vorher wissen, ob sie Jungs oder Mädchen bekommen. Können sich die jungen Eltern einigen und sind sie der neuen Herausforderung mit Babys im Doppelpack gewachsen?Auch für Silvia wird es aufregend. Sie ist Teilnehmerin der 2. Staffel "Kampf der Realitystars" und dreht dafür einige Wochen in Thailand. Nach anfänglichen Zweifeln, ob sie ihre Rasselbande so lange allein lassen kann, lässt sie sich auf das Abenteuer ein. Obwohl die ganze Familie hinter ihr steht, fällt es dem Familienoberhaupt sehr schwer, nicht bei seiner schwangeren Tochter sein zu können.Zwischen den einstigen Seelenverwandten Estefania und Loredana kommt es immer wieder zu Streit. Die 19-jährige Estefania hat gegen den Willen ihrer Mutter ihr Zimmer renoviert und Loredana scheint ihr alles nachzumachen, was zu heftigen Auseinandersetzungen führt. Kann die elffache Mama Silvia den Haussegen zwischen den Streithähnen wieder geradebiegen?Langweilig wird es bei den Wollnys also auch nach über 10 Jahren nie. Auch wenn es Streitereien gibt, lassen sie sich ihre Lebensfreude nicht nehmen und halten als Familie stets zusammen.Die Sendung wird von Splendid Studios GmbH produziert."Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ab dem 6. September immer montags, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI und im Anschluss auf TVNOW (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tvnow.de%2Fshows%2Fdie-wollnys-eine-schrecklich-grosse-familie-1708&data=04%7C01%7CLisa.Geisler%40RTL2.de%7C7d2c6ec2c9eb41fd6da108d9614370c1%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C637647764554275148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=errAolXqQgv%2BCuZeJUR63ZjY2XjorK0F4FyrmsJbpRU%3D&reserved=0).Über "Die Wollnys"Bei den Wollnys leben 14 Menschen unter einem Dach ihren ganz persönlichen Traum von einer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Vor allem für Familienoberhaupt Silvia Wollny ist das eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Oma ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die täglichen Herausforderungen des Lebens gemeinsam.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4995908