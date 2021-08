Unterföhring (ots) - 17. August 2021. Sind sie wirklich das perfekte Paar? Ist ihre Liebe echt? Hält ihre Beziehung auch der größten Gerüchteküche stand? Annemarie Carpendale schickt ab Dienstag, den 7. September, um 20:15 Uhr auf ProSieben acht Paare in der neuen Prime-Time-Show "How Fake Is Your Love?" auf eine besonders knifflige Liebesprüfung.HFIYL-Moderatorin Annemarie Carpendale begleitet die Geschehnisse vor Ort. Gesprochen und kommentiert wird "How Fake Is Your Love" von Ehemann Wayne Carpendale.Wahre Liebe? Oder die perfekte Liebeslüge! Darum geht es in der neuen Prime-Time-Show "How Fake Is Your Love?"Um zu beweisen, dass sie das perfekte Paar sind, ziehen acht Couples gemeinsam in eine stylische Finca auf Mallorca. Dem Paar, das die liebevollste und mitreißendste Beziehung zeigen kann, winkt nicht nur der Titel, sondern auch ein Geldpreis. Doch Vorsicht, Täuschungsgefahr! Nicht bei allen Teilnehmer:innen ist die gezeigte Liebe echt. Fake Couples mischen sich unter die echten Paare, um sie und die Zuschauer:innen mit einer erfundenen Lovestory hinters Licht zu führen. Egal ob beste Freund:innen, Arbeitskolleg:innen oder flüchtige Bekanntschaften - nur wer erfolgreich vorspielen kann, die große Liebe gefunden zu haben, bleibt im Spiel um den Gewinn. Dabei wird die Beziehung der Paare immer wieder neu auf die Probe gestellt.Schaffen es die Couples, die Fakes unter sich zu finden, füllt sich der Jackpot um jeweils 10.000 Euro. Schicken sie jedoch ein wirkliches Paar nach Hause, gibt es auch kein Geld."How Fake Is Your Love?"-Moderatorin Annemarie Carpendale: "HFIYL ist ein sehr besonderes Paar-Abenteuer. Ich habe auf Mallorca einzigartige, bunte und ausgefallene Lovestorys kennengelernt und es macht einfach so unglaublich viel Spaß, selbst mitzuraten. Ich finde es super spannend, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer dann ganz bald selbst zum Detektiv werden: Gewinnt am Ende das Paar, das am besten lügt, oder das Couple, das am ehrlichsten liebt?"Produziert wird "How Fake Is Your Love?" von ITV Studios Germany im Auftrag von ProSieben."How Fake Is Your Love?" - ab 7. September, dienstags um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: HFIYLPressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4995974