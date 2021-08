DJ Eurozone-BIP wächst im zweiten Quartal um 2,0 Prozent

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaft im Euroraum ist im zweiten Quartal 2021 kräftig gewachsen, wobei die südeuropäischen Länder Deutschland und Frankreich deutlich übertrafen. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 2,0 Prozent. Damit wurde die erste Schätzung vom 30. Juli bestätigt, womit auch von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte gerechnet hatten.

Auf Jahressicht betrug das BIP-Wachstum im zweiten Quartal 13,6 (vorläufig: 13,7) Prozent. Ökonomen hatten eine Bestätigung der vorläufigen Meldung erwartet.

Besonders stark wuchs die Wirtschaft in Italien, Spanien und Portugal. Diese Länder glänzten mit Wachstumsraten von 2,7, 2,8 und 4,9 Prozent. Verglichen damit wiesen Deutschland (1,5 Prozent) und Frankreich (0,9 Prozent) eher bescheidene Raten aus. Überdurchschnittlich war das Wachstum auch in Österreich mit 4,3 Prozent - dies allerdings nach zwei BIP-Rückgängen in Folge.

August 17, 2021

