Unternehmen aus dem Bereich der Finanztechnologien zählen zu den gefragtesten Fusionszielen von Mantelgesellschaften. Mit eToro und Pico streben zwei spannende Kandidaten via SPAC an die Börse.Bereits im März gab die Trading-Plattform eToro ihre Fusion mit dem SPAC Fintech Acquisition Corp. V bekannt. Wenige Wochen nach dem IPO des Neobrokers Robinhood soll nur auch der Börsengang der Israelis über die Bühne gehen.Mit 20,6 Millionen registrierten Nutzern spielt eToro in einer Liga mit Robinhood, ...

