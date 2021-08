HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hapag-Lloyd nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst William Fitzalan Howard attestierte der Reederei in einer am Dienstag vorliegenden Studie herausragende Quartalsresultate und sieht die Branche weiter in einer neuen Ära. Die Bewertung der Aktie mit einem Aufschlag auf das Kursniveau der Vergangenheit erscheine zwar weitgehend angemessen. Doch im Vergleich zu Konkurrent A.P. Moller-Maersk lasse die deutlich höhere Bewertung Hapag nicht sonderlich attraktiv erscheinen./gl/mis



ISIN: DE000HLAG475

