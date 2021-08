FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Encavis nach Zahlen von 20,50 auf 20,10 Euro gesenkt, die Einstufung angesichts des damit implizierten Kurspotenzials aber auf "Kaufen" belassen. Trotz einer ungünstigen Witterung habe der Wind- und Solarparkbetreiber ein gutes zweites Quartal hinter sich, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei hätten die beiden neuen Solarparks in Spanien geholfen. Die Senkung des fairen Wertes reflektiere lediglich einen etwas höheren Abzinsungsfaktor für die in der Zukunft erwarteten Mittelzuflüsse des Unternehmens./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2021 / 09:33 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2021 / 09:41 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006095003

ENCAVIS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de