HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Evotec von 40 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftspespektiven für die neue Produktionsanlage für Biologika, J.POD, seien gut, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie biete dank ihre Skalierbarkeit Größenvorteile im Vergleich zum klassischen CRO-Geschäft des Wirkstoffforschers. Der Analyst hob seine Gewinnerwartungen an./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005664809

