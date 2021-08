DJ Home Depot verfehlt mit vergleichbarem Umsatzwachstum Erwartungen

Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Baumarktkette Home Depot hat im zweiten Geschäftsquartal zwar mehr verdient als erwartet, beim Umsatzwachstum auf vergleichbarer Fläche jedoch die Analystenerwartungen verfehlt. Wie die Home Depot Inc mitteilte, stieg der Nettogewinn im Berichtszeitraum per 1. August auf 4,81 Milliarden US-Dollar oder 4,53 Dollar je Aktie von 4,33 Milliarden bzw 4,02 Dollar je Anteilsschein. Dagegen hatte die Konsensschätzung lediglich auf einen Gewinn von 4,45 Dollar je Aktie gelautet.

Die Erlöse legten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 8,1 Prozent auf 41,1 Milliarden US-Dollar zu. Das ist mehr, als von Factset befragte Analysten mit im Mittel 40,63 Milliarden Dollar erwartet haben. Auf vergleichbarer Fläche betrug das Umsatzwachstum 4,5 Prozent. Hier hatten die Factset-Analysten mit 5,4 Prozent jedoch ein deutlich stärkeres Wachstum prognostiziert. Die Aktie gab in Reaktion darauf vorbörslich um 3,6 Prozent nach.

