Der Energieverbrauch in Österreich muss um zumindest ein Viertel reduziert worden, wenn unser Land die Klimaziele erreichen will. Das stellt das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) in einer Studie fest. Einer der beiden Studienautoren, Umweltökonom Stefan Schleicher, drängte dazu im ORF-Radio auf ein rasches Energieeffizienzgesetz, dieses sei "überfällig". Das bisherige Gesetz galt als nicht sonderlich ...

