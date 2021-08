Die Tübinger Biotech-Schmiede CureVac hat mit Aussagen zu den Corona-Impfstoff-Projekten im Rahmen der Quartalszahlen für neuen Optimismus an der Börse gesorgt. In einem schwachen Marktumfeld für den Sektor verließ die Aktie am Montag die US-Börse mit einem Plus von rund 4,3 Prozent auf 61,31 Dollar. Die Analysten von Berenberg sehen unverändert kräftiges Aufwärtspotenzial.Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CureVac nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 US-Dollar belassen. ...

