Sankt Ingbert, Germany (ots/PRNewswire) - - CLEVR tritt in den 26 Milliarden Dollar schweren PLM-Bereich und das Siemens-Software-Ökosystem ein- Digitread leistet Pionierarbeit bei der Implementierung von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Fertigung und Schifffahrt in einem hochspezialisierten Markt- Expertise von CLEVR in den Bereichen Low-Code und Mendix wird Digitread helfen, anspruchsvolle PLM-Lösungen schneller und effizienter zu entwickelnCLEVR (https://www.clevr.com/), der Low-Code- und No-Code-Software-with-a-Service-Spezialist, hat die Übernahme von Digitread (https://digitread.com/)bekannt gegeben. Digitread ist einer der weltweit aufstrebenden Anbieter im Bereich der PLM-Systemintegration (Product Lifecycle Management) und ein Platinum-Lösungspartner von Siemens. Die Übernahme stärkt das Portfolio der geografischen und vertikalen Expansion von CLEVR in der Industrie-, Fertigungs-, Schiffs- und Energiebranche. Die Übernahme wird von dem Management unterstützt und dem Hauptaktionär, dem in London ansässigen Unternehmen Volpi Capital (https://www.volpicapital.com/), finanziert.Fertigungsunternehmen und ihre Zulieferer benötigen seit Jahren eine umfangreichere Digitalisierung ihrer Lieferketten und Produktionsprozesse. Die jüngste COVID-19-Krise machte dies deutlich, als viele Unternehmen aus den Bereichen Schifffahrt, Fertigung und Auftragsfertigung ihre Digitalisierungsbemühungen und ihre Transformation beschleunigen mussten. PLM- und Mendix-Zusatzlösungen sorgen für Prozessoptimierung, Big-Data-Informationsintegration und -nutzung, um ein stabiles digitales Fundament zu schaffen und die operative Leistungsfähigkeit zu maximieren."Digitread ermöglicht es uns, PLM-Rockstars mit den Low-Code-Mendix-Champions von CLEVR zu kombinieren", sagte Angelique Schouten, die im März (https://www.clevr.com/press-releases/appointment-angelique-schouten-as-new-ceo-mansystems-flowfabric-blockbrains) zum CEO von CLEVR ernannt wurde. "Nur wenige Unternehmen können das, was Digitread kann, nämlich die Konfiguration und Integration einiger der komplexesten Systeme der Welt in den Bereichen Industrie, Fertigung und Schifffahrt. Wir werden den praxisorientierten Ansatz von Digitread mit der Hightech-Expertise von CLEVR kombinieren und Fertigungsunternehmen auf der ganzen Welt bei der digitalen Transformation unterstützen, indem wir Standardlösungen und hochspezialisierte Beratungsdienstleistungen anbieten."Digitread, mit Hauptsitz in Norwegen und Niederlassungen in Deutschland und Litauen, ist einer der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Namen im PLM-Bereich, einem Markt, der jährlich 26 Milliarden US-Dollar umsetzt. Zu den über 100 Kunden von Digitread gehören Unternehmen wie Kongsberg (https://www.kongsberg.com/), Nexans (https://www.nexans.com/)und OneSubsea (https://www.onesubsea.slb.com/)."Jeder bei Digitread freut sich auf die Zusammenarbeit mit CLEVR", so Magnus Normann, CEO von Digitread. "PLM-Systeme sind Produktbiografien. PLM beschreibt den Prozess der Verwaltung eines Produkts und seiner Daten - von dem Konzept über die Konstruktion, die Fertigung, den Service und schließlich die Ausmusterung. Mit Hilfe von Überwachungswerkzeugen übermitteln diese Produktbiografien detaillierte digitale Produktgeschichten, die es Managern ermöglichen, die Nachhaltigkeit zu erhöhen, Schwachstellen zu erkennen, vorbeugende Wartungen durchzuführen, die Produktleistung zu verbessern oder sie darüber zu informieren, wie sie neue Produkte entwickeln können. Low-Code- und No-Code-Technologien werden dabei helfen, diese Produktgeschichten zu erzählen. Der Zusammenschluss von Hightech-Expertise und praxisnahen Fachwissen bedeutet eine gute Nachricht für unsere Kunden".Die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.Über CLEVRCLEVR ist der Anbieter von Low-Code- und No-Code-Software-with-a-Service (SWAS)-Lösungen und der weltweit größte Mendix-Expert-Partner. Führungskräfte, die für die Digitalisierung ihrer Unternehmen verantwortlich sind, brauchen qualifizierte und erfahrene Entwickler, die ihnen dabei helfen, alle Vorteile der Low-Code- und No-Code-Entwicklungstools zu nutzen. CLEVR ist in 17 Ländern mit einem Team von 230 Mitarbeitern tätig und beliefert über 400 Kunden, darunter Continental, ING, eXp Realty, Siemens, Rituals, Cargolux, Nutricia, Etos, Eneco, Stella Fietsen, Mondi Group und T-Systems mit Lösungen, Dienstleistungen und Tooling-Produkten. Volpi Capital hat die Buy-and-Build-Strategie von CLEVR seit 2019 unterstützt. Besuchen Sie www.clevr.com für weitere Informationen.Über Volpi CapitalVolpi Capital ist eine spezialisierte europäische Private-Equity-Gesellschaft für den unteren Mittelstand. Volpi verfolgt einen thesengetriebenen Ansatz, der auf ambitionierte Unternehmen abzielt, die Basistechnologien nutzen, um traditionelle B2B-Wertschöpfungsketten zu optimieren. Volpi investiert typischerweise 25-75 Millionen EUR Eigenkapital in Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 50 und 200 Millionen EUR und strebt transformatives Wachstum durch internationale Expansion und Konsolidierung an. Das Unternehmen, das 2016 von Crevan O'Grady und Marco Sodi gegründet wurde, schloss seinen ersten Fonds (Volpi Capital Fund I) im April 2018 mit Zusagen in Höhe von 185 Millionen Euro und seinen zweiten Fonds (Volpi Capital Fund II) im Januar 2021 mit 323 Millionen Euro. Für weitere Informationen besuchen Sie www.volpicapital.comPressekontakt:Sara Blacksara@bospar.com / +1 (213) 618-1501 oder Barbara Wilkesbwilkes@clevr.com / +31 (0)33-798 2280Original-Content von: CLEVR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157958/4996330